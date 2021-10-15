В Казани определились финалисты конкурса «Твой ход» из регионов ПФО

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани завершился полуфинал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» для учащихся из ПФО. Из 1,5 тыс. претендентов около 300 представляли Татарстан. В церемонии закрытия полуфинала поучаствовал министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Всероссийский проект “Твой ход” стал отличной возможностью для нескольких сотен тысяч студентов по всей стране. Объединил неравнодушных людей, готовых брать на себя ответственность за развитие своих вузов, городов и нашей большой страны. Участие в конкурсе для многих из вас стало важным шагом к достижению поставленных целей. Будьте инициативны и деятельны. Совершайте свой ход навстречу глобальным целям», — обратился министр к полуфиналистам.

Конкурс состоялся на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции конкурсанты работали в небольших коллективах, заезд осуществлялся в разные дни.

В полуфинале студенты стали участниками деловой игры, которая позволила проявить их навыки, способности и предрасположенности, а также продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода». Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Так, они смогли стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. Затем, исходя из ролевых компетенций, студенты решали задачи, которые организаторы объявили только в день полуфинала. Оценивали конкурсантов эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой ход» также прошли в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них приняли участие 10 тыс. студентов. Победители Всероссийского конкурса «Твой ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

В финал Всероссийского конкурса «Твой ход» выйдет тысяча лучших студентов. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. человек со всей страны.