В Казани определились финалистки «Мини-Мисс Татарстан-2021»

В казанском торговом центре «Мега» 25 апреля состоялся отборочный тур XX Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан-2021». По его итогам определен предварительный состав финалисток мероприятия.

В ходе отборочного тура на сцену вышли юные красавицы из Казани и других городов и районов Татарстана — Альметьевска, Арска, Балтасей, Елабуги, Нижнекамска, Новошешминска, Мамадыша, Зеленодольска, Высокой Горы и других.

Претендентки на участие в финале показали свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи, исполняли гимнастические этюды и демонстрировали актерское мастерство в мини-сценках.

Умения конкурсанток оценило компетентное жюри, в состав которого вошли партнеры конкурса, представители СМИ и медийные персоны.

Пока к репетициям приступят 40 девочек. Однако в финале на сцену традиционно выйдут только 30. Окончательный состав участниц жюри определит в процессе подготовки финального шоу.

При этом на сайте www.misstarstan.ru с 1 мая будут размещены фотографии участниц, прошедших отборочный тур, и открыто голосование. Нужно отправить SMS на номер 5577 с кодовым словом «минимисс» и номером участницы. Участники голосования определят победительницу в номинации «Зрительские симпатии».

Финал конкурса состоится 23 мая в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая (ул. Павлюхина, д. 73). Начало шоу — в 16 часов.