В Казани определили самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Казани стал менеджер по продажам в компании, занимающейся медицинскими изделиями, с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Анализ вакансий проводился сервисом SuperJob, который изучил более 79 тыс. предложений в крупнейших городах России.

Второе место занимает вакансия руководителя строительного объекта с опытом работы от трех лет – от 110 до 160 тыс. рублей, включая премии и оплату курсов повышения квалификации.

На третьей позиции – ведущий инженер-проектировщик по отоплению и вентиляции с доходом от 100 тыс. рублей, льготным питанием и компенсацией аренды жилья для иногородних сотрудников.

Также в топ вошли врач – акушер-гинеколог с зарплатой от 100 тыс. рублей и менеджер по продажам в производственной компании (85-130 тысяч рублей).

По данным сервиса, наиболее высокие зарплаты предлагают в ретейле, оптовых продажах, строительстве, производстве, здравоохранении и IT.

Повышение заработных плат соответствует целям национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.