В Казани определили победителя интеллектуальной битвы «Строители и промышленники»

Фото предоставлено ООО "ЛИЛА"

В Казани в элегантном отеле Тасиго Казан Палас прошел светский раут в формате Корпоративного чемпионата для представителей строительной и промышленной индустрии Татарстана.

Первое в городе событие подобного формата собрало 20 команд, которые приняли участие в интеллектуальной битве «Строители и промышленники».

Ведущим интеллектуального поединка был не кто иной, как магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель престижного приза «Хрустальная сова» - Максим Поташев.

На открытии мероприятия выступили управляющий партнер «Трайб. Развитие территорий» Сергей Львов: «Данное мероприятие приурочено к 100-летию «Строительной газеты» – главного информационного партнера Минстроя России и призвано содействовать укреплению горизонтальных связей между лидерами промышленной и строительной отрасли как внутри Республики Татарстан, так и за ее пределами», первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев, директор компании «Романо – контрактные напольные покрытия» Анжелика Шугаева, стратегический партнер Игры в Казани.

К участию были заявлены крупнейшие девелоперы и ведущие компании строительной отрасли, промышленные предприятия и организации, производители и поставщики стройматериалов, архитекторы и проектировщики, IT и инжиниринговые компании, среди них Нэфис косметикс, РКЦ «Земля», Унистрой, ФСК, АО Сигней, Клайв, РСО и многие другие.

Официальным медиа партнером мероприятия выступило Информационное агентство «Татар-информ».

Стратегическим партнером Игры выступила компания «Романо» - ведущий поставщик напольных покрытий по оснащению материалами государственных и административных объектов, культурных учреждений, крупнейших выставочных и гостиничных комплексов, объектов образовательных и оздоровительных сфер.

Команды продемонстрировали широкий кругозор, глубокие знания в области строительства и недвижимости, стратегическое мышление и аналитические способности. Победу в этом интеллектуальном поединке одержала команда ГК «Самолет». На втором месте с небольшим отрывом – юридическая компания АНП «Зенит». Третье место заняла девелоперская компания «Ак Барс Дом». В пятерку сильнейших вошли команды «Купи кирпич» и «Лениногорский завод ЖБИ», показав высокий уровень подготовки и сплоченность команды.

Максим Поташев отметил «Очень рад, что наши интеллектуальные битвы, которые не раз проходили в Москве, наконец вышли за ее пределы, и сегодня мы играем в таком замечательном городе. Эрудированность казанских участников впечатляет. Команды хорошо справились с заданиями, при этом многие играли впервые».

Организатор мероприятия «Трайб. Развитие территорий» и Коммуникационное агентство «Авторские бренд-стратегии» отметили, что идея провести мероприятие именно в формате светского интеллектуального события неслучайна, основной задачей события является развитие сообщества лидеров стройиндустрии и укрепление деловых региональных связей для реализации масштабных проектов в сфере комплексного развития территорий.

По итогам игры состоялось награждение победителей ценными подарками партнеров. Организаторы сообщили о том, что планируют серию игр в регионах, включая Татарстан, а участники вечера выразили желание присоединиться к Интеллектуальной битве вновь.

Реклама. ООО "ЛИЛА"