В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

Финал XXVIII конкурса «Мисс Татарстан-2026» завершился в столице республики. В этом году мероприятие прошло в стенах Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

«Мы счастливы стоять с этими прекрасными девушками на одной сцене. Я счастлива, что наша земля не оскудевает и очередная 30-ка красавиц стоит здесь на сцене», – заявила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Традиционно участие в финале конкурса принимали 30 девушек из различных уголков Татарстана, центральной темой этого года стал Восток. Как и всегда, костюмы участниц были выполнены в единой стилистике и подчинены общей теме. В этом году, как и всегда, над костюмами трудилась дизайнер Екатерина Тонюшкина.

На первом этапе конкурса девушки нарядились в строгие платья трех тонов: зеленого, синего и фиолетового. Каждая рассказала о себе: из какого она города, сколько ей лет, на кого учится/кем работает, а также о своих увлечениях и целях в жизни.

Вторым этапом стало дефиле в купальниках, которые в этом году оказались довольно необычными: помимо самого купальника на девушках были шаровары и восточные халаты, а на поясах были повязаны платки.

Третьим этапом стал конкурс «Давайте поговорим», в котором каждой из суперфиналисток достался каверзный вопрос. Участницы по очереди выходили к лампе джина и получали свой вопрос, предварительно потерев эту лампу.

Самым сложным в этом этапе оказался вопрос от жюри. Народный артист РТ, художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов спросил одну из участниц, кто такая муза, на что девушка не смогла дать ответ, однако пообещала в ближайшее время прояснить для себя этот момент.

Корону главной красавицы республики 2026 года забрала уроженка Нижнекамска Амира Шарипова.

Титул первой вице-мисс Татарстана получила Камилла Гаттарова родом из Зеленодольска. А звание «Мисс Казань» получила Евгения Петрова, родившаяся в столице Татарстана.