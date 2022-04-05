В Казани определили победительниц конкурса Little Top Model of Tatarstan-2022

В казанском культурном центре «Московский» 3 апреля прошел финал VIII Республиканского детского конкурса Little Top Model of Tatarstan-2022. В качестве организатора мероприятия выступило Агентство моделей MT models.

В конкурсе участвовали девочки и мальчики в возрасте от трех до 13 лет. В финал после отборочного тура прошли конкурсанты из Казани, Мамадыша, Камских Полян и Набережных Челнов. В период подготовки к финалу состоялась фотосессия, где они попробовали себя в качестве фотомоделей.

В первом выходе «Визитка» участники рассказывали о себе, о своих увлечениях и интересах в стихах или прозе, во втором выступлении, fashion-показе, конкурсанты демонстрировали брендовую одежду от магазинов Gulliver и Orby.

Перед церемонией награждения модели детского модельного агентства MT kids выступили с показом коллекции детской одежды ZHELARETTI. Всем участникам вручили дипломы финалистов, медали и рюкзаки с символикой конкурса.

Победительницей в номинации Best Mini Model стала 3-летняя Вероника Аристова из Казани. Ей вручили диплом и подарок от дирекции конкурса.

В номинации Best Photo Model победили 6-летняя Мирослава Попович, 8-летняя Камилла Иванова и 11-летняя Валерия Скопина (все из Казани). Им вручены дипломы и подарки от дирекции конкурса.

В топ-10 вошли Мирабелла Сахибгареева (четыре года, Казань), Эсмира Курмаева (пять лет, Казань), Амира Курмаева (шесть лет, Казань), Милана Чепурская (восемь лет, Казань), Эвилина Заляева (девять лет, Казань), Малика Латыпова (семь лет, Казань), Мадина Расулова (12 лет, Мамадыш), Данияр Зарбиев (десять лет, Казань), Риана Сабитова (11 лет, Казань) и Амина Расулова (12 лет, Мамадыш). Они получили подарки от сети салонов брендовой одежды для детей и будущих мам «Кенгуру» и подарки от магазина стильной детской одежды Orby.

Победителями в номинации Podium Model стали Теона Сорокина (пять лет, Казань), София Войдинова (восемь лет, Казань) и Валерия Бармина (13 лет, Набережные Челны). Они также получили подарки от сети салонов брендовой одежды для детей и будущих мам «Кенгуру».

В специальной номинации Top Face отмечены Ева Королева (шесть лет, Казань), Кристиан Сорокин (девять лет, Казань) и Каролина Моторина (12 лет, Камские Поляны). Им также достались подарки от сети «Кенгуру» и магазина Gulliver.

Кроме того, жюри определило победителей в трех возрастных категориях. Гран-при в группе 10–13 лет получила десятилетняя Милана Зарипова, в группе 7–9 лет — 7-летняя Кира Гринько, а в группе 4–6 лет — 6-летняя Аливия Макарова (все из Казани).

Главным победителям вручили дипломы, кубки и планшеты, а также подарки от партнеров конкурса: украшения от ювелирного дома LUARA, подарки от бренда эксклюзивной детской одежды ZHELARETTI, подарки от сети салонов брендовой одежды для детей и будущих мам «Кенгуру» и абонементы от фитнес-клуба MAXIMUS.

Победители конкурса представят Республику Татарстан на Всероссийских и международных модельных проектах.

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Мисс Татарстан».