В Казани определили победителей детского книжного марафона «Китапсан»

Фото: пресс-служба Нацбиблиотеки РТ

В Казани прошел финал республиканского книжного марафона «Китапстан», в ходе которого назвали самых активных юных читателей. Награждение прошло в Национальной библиотеке РТ.

Призами отметили победителей в трех возрастных номинациях. В категории 6+ отличились Амина Якупова из Атнинского района, Анфиса Ральникова из Зеленодольского, Адель Ситдиков из Лениногорского, а также трое юных жителей Казани Эльвина Аюкасова, Матвей Полященко и Айдар Гараев.

В номинации 12+ победителями стали Никита Губайдуллин из Бавлинского района, Адиля Харисова из Актанышского, Софья Кутяшова из Тетюшского, Ильяс Сабиров из Арского, а также двое казанцев — Рамзан Гайнуллин и Тимерхан Мухаметшин.

Среди читателей старше 14 лет отличились Карина Нугаева из Муслюмовского района, Марьям Салимуллина из Высокогорского, Ильзира Абдуллина из Арского, а также три жительницы Казани — Сабина Касимова, Диляра Шакирова и Фатима Рамазанова.

«Китапстан» стартовал 27 мая, в Общероссийский день библиотек. За три месяца марафона было роздано 20,5 тыс. буклетов. В виртуальной версия «Китапстана» приняли участие 3,5 тыс. школьников. Игра-путеводитель рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Участники продвигаются по карте, читая книги. Маршрут-трекер помогает визуализировать читательский прогресс, а задания располагают к более вдумчивому чтению и развивают у детей привычку анализировать и формировать свое отношение к прочитанному.