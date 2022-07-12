В Казани определили обладательницу титула «Миссис Татарстан — 2022»

8 июля в КЦ «Московский» состоялся финал III Республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2022».

В финале приняли участие 15 конкурсанток из республики, которые были отобраны по результатам заочного и очного отборочных туров среди 60 претенденток.

Период недельной подготовки к финалу проходил в отеле KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT — генерального партнера конкурса «Миссис Татарстан-2022». На вечере знакомств конкурсантки презентовали себя и любимое блюдо, приготовленное собственноручно. Была проведена встреча с Алисой Тулыниной — финалисткой конкурса «Мисс Татарстан-2000», победительницей «Миссис Россия International 2011», финалисткой Mrs International 2012, победительницей конкурса Mrs Globe 2019; визажистом-стилистом, основателем авторской школы макияжа и Дома красоты. Участницы посетили мастер-класс по парикмахерскому искусству от бренда профессиональной итальянской косметики для волос Tefia. Дамы участвовали в фотосессии c украшениями от ювелирной галереи Luara, а также с женскими сумками от бренда DANIIAR.

Состоялась встреча с общественными деятелями республики. Участницы высказывались на актуальную для каждой социальную проблему, предлагали пути ее решения и презентовали поделку, созданную семьей и символизирующую данную тему. Состав участниц финала — уникальные женщины: юристы, педагоги, владельцы бизнесов, певица, журналист и ведущая, дизайнер, многие из них многодетные мамы. При этом все финалистки социально активны, успешно совмещают работу и семью. Конкурсантки обсуждали свои благотворительные проекты с заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмилой Рыбаковой; уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан, основателем и председателем национального родительского комитета России Ириной Волынец; депутатом Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, заслуженным тренером России, координатором федерального проекта «Единой России» «Детский спорт», вице-президентом Федерации синхронного плавания Российской Федерации, обладателем международной премии Fair play Ольгой Павловой; заместителем председателя совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан, руководителем центра поддержки гражданских инициатив, заместителем председателя комитета международных отношений палаты молодых законодателей совета Федерации Российской Федерации. муниципальным депутатом Ксенией Дромняк; президентом Татарстанской республиканской общественной организации «Деловые женщины Республики Татарстан» Лианой Багавеевой; кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры общей гигиены Казанского ГМУ, победительницей всероссийского конкурса «Политические Лидеры России 2019», победителем «Федеральный ПолитСтартап 2021», победительницей в номинации «Женщина года. Женщина-ученый. 2020» Эндже Китаевой.

Всю финальную неделю шли репетиции конкурсных выступлений, шла работа со стилистами по подбору одежды.

В финальном шоу состоялось четыре выхода: «Визитка», «Презентация таланта», «Блиц-интервью» и «Спортивный танец».

В видеовизитке финалистки рассказывали о себе, работе, о семье и увлечениях. На визитку участницы вышли в коллекции от бренда женской одежды Serginnetti. В творческом этапе они пели, танцевали, читали стихи, а некоторые собственного сочинения.

На блиц-интервью участницы вышли, демонстрируя коллекцию концептуального магазина одежды F-People и украшения от ювелирной галереи Luara. Конкурсантки отвечали на вопросы ведущего и жюри. Общий танец завершил конкурсную программу.

Выступление конкурсанток сопровождалось вокалом Владимира Шнитко — обладателя Гран-при и специального приза за актерское мастерство Всероссийского фестиваля эстрадного искусства имени Бориса Брунова и Михаила Урецкого — лауреата республиканских и международных конкурсов. Также на сцене зрители увидели шоу-барабанщиков РИТМИКОН.

По результатам четырех выступлений жюри принимало решение по главным титулам и номинациям. На церемонию награждения финалистки вышли в вечерних нарядах.

Основных титулов удостоены:

«II Вице-миссис Татарстан 2022» — Алина Мингалиева;

«I Вице-миссис Татарстан 2022» — Ольга Елизарова;

«Миссис Казань 2022» — Виктория Ихсанова;

«Миссис Татарстан 2022» — Нелли Гатауллина.

Также были награждены обладательницы специальных номинаций, которым вручили подарки от партнеров конкурса, и победительницы в отдельных номинациях — «Мисс обаяние», «Мисс креативность» и других.

Все финалистки получили подарки от международного бренда декоративной косметики Divage, призы от профессиональной итальянской косметики для волос Tefia, подарочные наборы от Театр кухни Dali, подарочные сертификаты от салона красоты «Шахерезада» и цветы от дирекции конкурса «Мисс Татарстан».

Обладательница титула «Миссис Казань — 2022» получила в подарок сертификат от генерального партнера — отеля KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT, сертификат от клиники косметологии Medical Planet, сертификат от концептуального Магазина F-People, от бренда женских сумок DANIIAR, украшение от ювелирной галереи Luara, годовой абонемент от Фитнес-клуба «Максимус». Корона победительницы предоставлена компанией «Казанское предприятие бизнес-сувениров „Алмаз VIP“».

Обладательница титула «Миссис Татарстан-2022» получила сертификат от генерального партнера — отеля KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT, сертификат от клиники косметологии Medical Planet, сертификат от концептуального Магазина F-People, украшение от ювелирной галереи Luara и сертификат от салона кожи и меха Ego.

Победительницы конкурса были приглашены для участия в российских и международных конкурсах. Они представят Татарстан в следующих проектах: «Миссис International», «Миссис Планета», Мrs Universal, «Миссис Хрустальная корона Мира», а так же будут иметь возможность участвовать в других самых престижных мировых конкурсах «Миссис».