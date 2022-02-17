В Казани определили лучших представителей студенческих отрядов Татарстана

Сегодня в Казани состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан», на которой подвели итоги работы, проделанной за 2021 год.

«Уникальность студенческих трудовых отрядов для нас заключается в удивительной модели, формуле, которая обеспечивает востребованность движения в течение долгих лет, — заявил во вступительном слове министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. — С одной стороны, это ответ на запрос молодых людей, в первую очередь студентов и школьников, на профессиональную самореализацию. Молодые люди здесь и сейчас получают ценные знания и практический опыт, который пригодится однозначно в их трудовой деятельности. С другой стороны, большая задача — это формирование ценностей. Особое внимание уделяется окружению молодого человека, его отношению к труду. Это ценности неприходящие, их невозможно реализовать через отдельные события и даже через программы или комплекс мероприятий».

Для участия в состязании от студенческих отрядов Татарстана поступило 89 заявок в семи личных и 13 командных номинациях, в числе которых «Лучший командир студенческого отряда», «Лучший специалист по развитию студенческих отрядов», «Лучший трудовой отряд по комиссарской деятельности», «Лучший школьный трудовой отряд» и другие. Среди конкурсантов — отряды самых разных направлений деятельности, штабы студотрядов образовательных учреждений, руководители и PR-специалисты молодежных объединений.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков поблагодарил представителей студенческих отрядов за активность и высокую вовлеченность.

«Студенческие годы — лучшие годы в нашей жизни, — отметил он. — Время, когда мы хотим расти, развиваться, учиться, планируем дальнейшее развитие. Нужно верить в себя, творить, менять привычный мир, потому что вы — это наше настоящее и будущее».

Гран-при конкурса достался студенческому педагогическому отряду «Эверест» казанского штаба студотрядов. Молодежное объединение было создано в марте 2016 года для работы вожатыми в детских оздоровительных лагерях Татарстана и Крыма.

«Я хочу всем присутствующим в зале пожелать самых ярких побед и свершений, — обратилась к конкурсантам заместитель Премьер-министра РТ, председатель межведомственного координационного совета по развитию деятельности студенческих трудовых отрядов Лейла Фазлеева. — Вы — опора, сила, вы коллектив и братство, что очень важно! Пусть ваши студенческие годы и работа всегда дарят вам тепло, прекрасные эмоции от взаимоотношений с другими людьми в процессе труда. Ведь труд — всегда созидательная сила. И это отнюдь не пустые слова».

Напомним, конкурс «Лучший студенческий трудовой отряд года Республики Татарстан» проводится ежегодно начиная с 2016 года. В 2021 году общий призовой фонд масштабного мероприятия составил 380 тысяч рублей. Победители конкурса получили сертификаты на сумму 10 и 50 тысяч рублей.