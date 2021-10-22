В Казани определили лучшего официанта, сомелье и шеф-повара Татарстана

В Казани прошла церемония награждения ресторанной премии Wheretoeat. По ее итогам были определены 50 лучших ресторанов Татарстана, а также лучший официант, шеф-повар и сомелье республики.

«Отрасль ресторанного бизнеса в Татарстане очень быстро развивается. У нас много хороших, качественных ресторанов. Еда — это большая часть туристического продукта. Такие премии позволяют владельцам ресторанов общаться друг с другом. Когда нет системы рейтингов и ориентиров, сфера начинает опускаться на местечковый уровень. Такие премии позволяют нам тянуться к всероссийскому и международному уровню», — отметил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Команда из экспертов-профессионалов оценивала уровень заведений Татарстана, и по итогам был сформирован топ-50 заведений в республике. Также были вручены призы для специальных номинаций, таких как лучший официант, повар, сомелье и отдельный конкурс за внесение особого вклада в развитие индустрии.

«Общество должно знать как можно больше о ресторанах, шеф-поварах и профессионалов, которые работают в отрасли. Это поднимает престиж республики и ее туристическую привлекательность», — сказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров республики Зуфар Гаязов.

Вручение премии Wheretoeat прошло в Татарстане уже в третий раз. Все рестораны, вошедшие в топ-50, получили специальные стикеры, которые являются своеобразными знаками качества от премии. С полным списком заведений можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.