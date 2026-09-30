В Казани определили финалистов XVII журналистского конкурса «Многоликая Россия»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана состоялось первое заседание конкурсной комиссии XVII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия», на котором были определены финалисты конкурса.

В этом году на конкурс поступило 252 заявки из 54 регионов России – всего 1133 работы. Наибольшее количество желающих поучаствовать пришлось на номинацию «Лучшее освещение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей народов Российской Федерации» – 57 заявок и 165 работ.

Провел заседание комиссии председатель конкурсной комиссии – заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заслуженный журналист РФ Рифат Сабитов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава комиссии указал на высокий уровень представленных работ и широкую географию конкурса: заявки поступили более чем из полусотни регионов страны, что подтверждает постоянный интерес журналистского сообщества к теме этнокультурного многообразия России.

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» проводится для выявления и поощрения наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру и традиции народов многонациональной РФ. Учредителем и организатором мероприятия выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

За годы, прошедшие с момента его основания, конкурс стал одной из главных площадок для профессионалов, рассказывающих о межнациональных отношениях, культурном разнообразии и традиционных ценностях народов страны. Конкурс охватывает различные СМИ и форматы – от печатных публикаций и телепроектов до радиопрограмм и интернет-материалов. В общей сложности 11 номинаций объединяет региональные и федеральные редакции, штатных авторов и свободных журналистов. Победители получают дипломы и денежные призы, Гран-при составляет 500 тыс. рублей.

Награждение победителей планируется провести в рамках XI Форума национальных СМИ «Единство в многообразии», который намечен на 10–12 ноября в Казани.