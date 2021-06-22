В Казани определены победители хакатона «ТТК 2.0» марафона Digital SuperHero

В Казани подвели итоги 48-часового хакатона «ТТК 2.0» и наградили победителей. Мероприятие было организовано ПАО «Таттелеком» в рамках подготовки к международному форуму Kazan Digital Week 2021 и стало частью серии хакатон-соревнований Digital SuperHero, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Десять команд, каждая из которых включала не более четырех участников (разработчиков, аналитиков и других специалистов), состязались по трем трекам. Это были разработка решений по системам бесключевого доступа для IP-домофонии, анализ и обработка фотографий в CRM-системе и обработка голосовых файлов контакт-центром.

В итоге первое место и приз в размере 300 тыс. рублей оказались присуждены за работу в области бесключевого доступа, второе место и 200 тыс. рублей — за обработку голосовых файлов, а третье место и 100 тыс. рублей — опять-таки за бесключевой доступ.

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию и директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов поблагодарили все соревновавшиеся команды за активную работу и поздравили победителей.

Рифкат Минниханов также пригласил всех поучаствовавших в состязании на хакатоны «Сервисы для предприятий» и «Сервисы для госучреждений», которые пройдут в августе и сентябре соответственно.

Организаторы хакатона продолжат совместную работу с его участниками над реализацией представленных проектов. С некоторыми из программистов уже начаты переговоры об их трудоустройстве в группу компаний «Таттелеком».

Фото: пресс-служба Минцифры РТ.