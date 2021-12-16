В Казани определены лучшие спортсмен и тренер года города

В Казани наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам уходящего года. Был отмечен труд специалистов спортивных школ и успехи детских команд. В начале церемонии к собравшимся обратился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Я благодарю каждого из вас за вклад в развитие спорта города, республики и страны. Более 900 представителей Казани являются членами различных сборных Татарстана по разным видам спорта, около 90 человек — сборных страны. Хочется сказать вам спасибо за тяжёлый труд, ведь для того, чтобы достичь высоких результатов приходится много работать», — сказал Шайхутдинов.

Он отметил, что этот год запомнился Олимпийскими успехами представителей Татарстана. Отдельно он выделил успех на прошедших играх фехтовальщицы Марты Матьяновой, которая завоевала золотую медаль.

Награды были удостоены как представители олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, добавил Председатель комитета физической культуры и спорта Казани Альберт Салихов.

«Сегодня мы подводим итоги уходящего 2021 года и ставим себе задачи и цели на будущий. А также определяем лучших спортсменов в индивидуальных олимпийских, паралимпийских и внеолимпийских видах спорта. Выбирали коллегиально с другими ведомствами и федерациями. Это стимул для каждого спортсмена. Если он сегодня признан лучшим, то эту планку он будет держать и дальше», — сообщил Салихов.

Лучшим спортсменом Казани была признана Александра Фомина. Она не смогла лично присутствовать на награждении, потому что сейчас она находится на сборах с национальной командой. Но приехала ее тренер Елена Гаранина, которая получила награду лучшему тренеру олимпийских видов спорта.

«Такая награда — это очень волнительно, неожиданно и приятно. Всегда работаешь ради результата спортсмена, но все равно очень приятно, когда твой труд обретает признание. Это очень почетно», — сказала Елена Гаранина.

По ее словам, Александра Фомина сейчас находится на сборах с главной командой страны по академической гребле.