В Казани онлайн пройдет питч-сессия для fintech-стартапов

Питч-сессия fintech-проектов станет первым событием всероссийского IT-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских IT-команд. Она пройдет онлайн в Казани 27 мая этого года.

Определенное по итогам мероприятия лучшее решение получит до 500 тыс. рублей на проведение пилотного внедрения. «Анкету на участие можно заполнить на сайте мероприятия до 23 мая», — отмечают инициаторы проекта.

Принять участие в питч-сессии могут стартап-проекты по ряду направлений. Это, в частности, устойчивое развитие (ESG*): достижение ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (SD-KPI 2016-2021), упрощение сбора и систематизации информации для формирования отчета об устойчивом развитии и банковские продукты в сфере устойчивого развития.

Заявиться могут и авторы инициатив в области Research Tools: User Experience — улучшение опыта пользователей цифровых каналов банка, Customer experience — улучшение опыта взаимодействия с сервисами банка, Prospect experience — улучшение опыта взаимодействия потенциальных клиентов банка и Human Experience — оценка влияния банка на качество жизни жителей Татарстана и России.

Не окажутся лишними и идеи в области RiskTech: автоматическая оценка ИЖС, дообогащение клиентских данных для задач скоринга и сегментация клиентов для лучшего предложения на основе дообогащенных данных.

Подробнее с требованиями к решениям по каждому из направлений можно ознакомиться на сайте события — https://dshkazan.ru/fintech.

К участию в мероприятии приглашаются сформированные команды с работающими продуктами. Эксперты Ак Барс Банка отберут до 20 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии. Лучшим проектам банк предложит компенсацию расходов в размере до 500 тыс. рублей на проведение пилотного внедрения.

Кроме того, предусмотрены экспертная и менторская поддержка, возможность получить доступ к инфраструктуре и каналам продаж банка, возможность масштабировать решение после успешного пилотного внедрения, а также получение фирменного мерча Ак Барс Банка.

Лучшие по итогам проведенных пилотных внедрений коллективы смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021 года, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей.

Питч-сессии и хакатоны Digital Superhero 2021 пройдут с мая по сентябрь 2021 года. Они затронут целый ряд областей применения информационных технологий: кибербезопасность, fintech, сервисы для бизнеса и госучреждений и другие. Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие отобранные проекты в рамках всего IT-марафона Digital Superhero 2021.

* ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance). Это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.