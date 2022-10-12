В Казани олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Голядкина провела серию тренировок

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

Воспитанница донецкой школы синхронного плавания, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях, пятикратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка мира Марина Голядкина провела в Казани серию мастер- классов.

Первую тренировку Марина Голядкина с воспитанницами «Школы Покровской» и спортсменами ведущих клубов Татарстана провела на площадке Дворца водных видов спорта. На следующий день мастер-класс был организован для начинающих спортсменок в бассейне полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Занятия состояли из трех частей: общая физическая подготовка, хореография и работа на воде.

«Я была приятна удивлена условиями занятий детей в школе „Адымнар“, отличный бассейн. Там занимались с начинающими. Многие только учатся плавать, и поэтому занятия прошли в игровой форме. Во Дворце водных видов спорта собрались уже спортсмены, претендующие на место в сборной Татарстана, и, соответственно, тренировка прошла практически на профессиональном уровне. Хочу отметить, что синхронистки показали высокий уровень и готовы конкурировать с сильнейшими школами Москвы», — поделилась Голядкина впечатлениями от тренировок.

В свою очередь заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова, которая много лет курирует Федерацию синхронного плавания Татарстана, отметила, что такие мероприятия — это самый эффективный инструмент для дальнейшего развития детей и как спортсменов, и как личностей.

«Когда спортсмены уровня олимпийских чемпионов, путь которых на олимпийский пьедестал был очень непростым, проводят такие мероприятия — это огромная мотивация для детей. Надо видеть, как они ловят каждое ее слово и какая сумасшедшая энергетика наполняет атмосферу этих мастер-классов», — подчеркнула Павлова.

Кроме мастер-классов, олимпийская чемпионка посетила музей истории Общества «Динамо» Республики Татарстан, где провела автограф-сессию с юными воспитанниками казанского отделения хоккея на траве РСШОР «Динамо». В завершение мероприятия первый заместитель председателя Общества «Динамо» РТ Салават Гайсин вручил Марине Голядкиной памятную медаль ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан.