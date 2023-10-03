Олимпийская чемпионка Голядкина провела мастер-классы в «Школе Покровской» в Казани

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

Заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, олимпийская чемпионка Токио-2020 Марина Голядкина посетила Казань, где с 27 сентября по 2 октября провела несколько спортивно-образовательных мероприятий на площадке «Школы Татьяны Покровской», отделении синхронного плавания Казанского училища олимпийского резерва.

Рабочий график олимпийской чемпионки получился насыщенным. Она провела открытые тренировки, мастер-классы, встречи с учащимися спортивных школ и приняла участие в открытии Всероссийской спортивно-патриотической Игры «Новая Зарница», которая состоялась на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

На встрече со студентами Поволжского университета Марина Голядкина рассказала, что ее путь в синхронное плавание начался с художественной гимнастики.

«В три года меня записали на секцию художественной гимнастики. После 6 лет тренировок мама, как бывшая спортсменка, не видела для меня возможности развиваться в этом виде спорта в Донецке, а переезжать в Киев родители не хотели. В итоге перешла на синхронное плавание, на тот момент в одну из самых сильных школ Украины», — поделилась Марина Голядкина.

Говоря о тренировках в сборной Украины, а в то время уже назревали события майдана, олимпийская чемпионка отметила плохое материальное снабжение и предвзятость.

«Материального обеспечения сборной не было совсем. Мы вынуждены были жить и питаться за свой счет. Я знала, какие создают условия спортсменам в России для достижения результата, и поняла, что Украина не даст мне даже шанса на то, чтоб прийти к олимпийской мечте. Плюс ощущалось всегда, что я из Донецка — не пускали в команду, не давали возможности проявить себя. И в 2014 году я переехала в Россию», — рассказала Марина Голядкина.

На вопрос о конкуренции в российской сборной и об отношениях с главным тренером Татьяной Покровской она ответила так: «Мне надо было в 1000 раз больше работать, чтобы хотя бы догнать девочек из московских школ. Мы с личным тренером очень много и усердно готовились перед отбором в сборную. Конкуренция страшная — сотни девочек мечтают быть одной из восьми, кому выпадет честь защищать Россию на играх. Это большой труд, который могут пройти только фанатики своего дела. С Татьяной Николаевной мы всегда понимали друг друга в рабочих вопросах. Сейчас как тренер я понимаю, насколько это важно, когда спортсмен понимает тебя с полуслова», — рассказала Голядкина

Экс-вице-президент Федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что синхронистка ее поразила своим выступлением на чествовании победителей летних Олимпийских игр — 2020 Президентом России Владимиром Путиным. Тогда спортсменка от всего сердца поблагодарила своего тренера Татьяну Покровскую за возможность выступать в сборной и за победу, которая досталась нашим синхронистам в тяжелейшей борьбе, под жесточайшим информационным и политическим прессингом.

«Когда мы с Татьяной Покровской искали варианты, как можно усилить работу в Татарстане, выбор пал именно на Голядкину. Я вижу в ней вдумчивого молодого специалиста, который интересуется новыми правилами, в совершенстве владеет английским языком и имеет большой международный авторитет. А самое главное, она патриот и остается работать в России, хотя предложений работать за рубежом ей поступало и поступает много», — поделилась Ольга Павлова.