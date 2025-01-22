Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани около «Тандема» собралась большая пробка из-за фуры, которая перекрыла дорогу
Скопировать ссылку
В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольская фура перекрыла три полосы.
На видео, которым с «Татар-информом» поделился очевидец, видно, что у фуры оторван бампер и вывернуты колеса.
Из-за этого на дороге собирается большая пробка.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400