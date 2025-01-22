В Казани около «Тандема» собралась большая пробка из-за фуры, которая перекрыла дорогу

В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольская фура перекрыла три полосы.

На видео, которым с «Татар-информом» поделился очевидец, видно, что у фуры оторван бампер и вывернуты колеса.

Из-за этого на дороге собирается большая пробка.