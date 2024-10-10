news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 10 октября 2024 12:10

В Казани около озера Средний Кабан нашли старый снаряд

Скопировать ссылку

В Казани на строительной площадке одного из ЖК около озера Средний Кабан нашли старый снаряд.

Как стало известно «Татар-информу», старый боеприпас обнаружили на улице Ярдем. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100