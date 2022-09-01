Около озера Кабан в Казани появится новый подростково-молодежный центр

В столице Татарстана планируется строительство подростково-молодежного центра около озера Средний Кабан, рядом с улицей Бутырская. Общественные обсуждения по проекту планировки территории исполком назначил на 9 сентября этого года, о чем говорится в электронном сборнике документов и правовых актов города.

Общая площадь проекта планировки территории составит 2 га. Сперва будет разработан проект подростково-молодежного центра. Помимо возведения нового объекта, проведут и благоустройство прилегающей территории.

Также будет построен проезд к подростково-молодежному центру с Фермского шоссе и организованы парковочные места на открытых стоянках учреждения, в перспективе планируется строительство очистных сооружений на выпуске дождевой канализации.