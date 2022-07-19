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Ру Тат
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Экология
19 июля 2022  22:42

В Казани около Кировской дамбы состоится субботник

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В Кировском районе Казани 23 июля будет организован субботник. Все желающие смогут принять участие в очистке зеленой зоны около Кировской дамбы со стороны железной дороги, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Во время экологической акции планируется организовать пикник, чаепитие и различные игры для детей. Начало субботник в 16.00. 

Желающим принять участие в мероприятии следует собраться за часовней по улице Клары Цеткин. С собой необходимо взять инструменты для уборки (перчатки, грабли и так далее) и угощения, уточняют организаторы события.

#субботник #Кировская дамба
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