В Казани около Казанки высадили клонированные экземпляры краснокнижного норичника

Норичник теневой, впервые выведенный искусственным путём в Казани, экоактивисты высадили сегодня на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Редкое краснокнижное растение удалось клонировать ученым КФУ. Об этом сообщил член совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Тимур Ескараев.

«Норичник теневой — редкое растение, занесенное в Красную книгу Республики Татарстан. Клонировали это растение ученые КФУ. Его уместно клонировать, потому что дикие экземпляры из природы не подлежат изъятию», — сказал он.

Фото: © Тимур Ескараев

Норичник теневой растет в Татарстане лишь на двух островках в Русско-Немецкой Швейцарии. Около 50 экземпляров краснокнижного растения, впервые выведенного искусственным путем, активисты высадили в подходящих для него природных условиях — неподалеку от Казанки, вдоль родников. Норичнику нужен высоко минерализованный состав воды, как раз такие ручьи есть на данных природных территориях.