Около 52% казанцев регулярно занимаются физкультурой и спортом

В столице Татарстана около 52% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель профильного комитета Казани Альберт Салихов.

«Главный инструмент в достижении этого показателя — многонаправленность проекта „Спорт — норма жизни“, в том числе поддержка развития как профессионального, так и любительского, массового и адаптивного спорта», — ответил спикер.

Он подчеркнул, что за последние три года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» проведены работы на стадионе «Тасма» и построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Приволжском районе и в микрорайоне Жилплощадка.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».