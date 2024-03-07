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Общество 7 марта 2024 12:08

В Казани ограничили движение по улицам Ершова и Горького

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В Казани ограничили движение по улицам Николая Ершова и Максима Горького. Об этом следует из постановлений исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.

Так, в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода по ул. Ершова и установкой ограждений в районе здания №4 в направлении движения транспорта в сторону ул. Вишневского ограничено движение до 30 июня 2024 года.

Схема организации дорожного движения транспортных средств по автодороге по улице Н. Ершова

Фото: скриншот сборника

До 18 марта 2024 перекрыты участки у здания № 8/31 по ул. Толстого и здания № 35 по ул. Горького для безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству приямков под горизонтально направленное бурение для строительства трассы электрокабеля.

Схема организации дорожного движения транспортных средств по автодороге по улице М. Горького

Фото: скриншот сборника

#ограничение движения
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