В Казани ограничили движение по улицам Ершова и Горького

В Казани ограничили движение по улицам Николая Ершова и Максима Горького. Об этом следует из постановлений исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.

Так, в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода по ул. Ершова и установкой ограждений в районе здания №4 в направлении движения транспорта в сторону ул. Вишневского ограничено движение до 30 июня 2024 года.

Схема организации дорожного движения транспортных средств по автодороге по улице Н. Ершова Фото: скриншот сборника

До 18 марта 2024 перекрыты участки у здания № 8/31 по ул. Толстого и здания № 35 по ул. Горького для безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству приямков под горизонтально направленное бурение для строительства трассы электрокабеля.