Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани ограничили движение по улицам Ершова и Горького
В Казани ограничили движение по улицам Николая Ершова и Максима Горького. Об этом следует из постановлений исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.
Так, в связи с реконструкцией подземного пешеходного перехода по ул. Ершова и установкой ограждений в районе здания №4 в направлении движения транспорта в сторону ул. Вишневского ограничено движение до 30 июня 2024 года.
До 18 марта 2024 перекрыты участки у здания № 8/31 по ул. Толстого и здания № 35 по ул. Горького для безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству приямков под горизонтально направленное бурение для строительства трассы электрокабеля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»