В Казани ограничили движение на двух улицах из-за строительства водопровода

В столице Татарстана на три месяца введены частичные ограничения движения на улицах Академика Завойского и Комиссара Габишева. Меры связаны с проведением строительных работ по прокладке первой очереди водопроводных сетей в поселке Куюки, пишет пресс-служба мэрии Казани.

До 30 сентября движение будет ограничено на ряде участков. В частности, проезд затруднен в районе домов №22 и 21б на улице Академика Завойского в направлении улицы Комиссара Габишева, а также на их пересечении.

Аналогичные ограничения введены на улице Комиссара Габишева в районе домов №40б и 21г в сторону улицы Завойского, а также на перекрестке этих улиц.

Кроме того, ограничено движение на улице Комиссара Габишева в направлении Завойского в районе домов №30, 32, 34, 36, 38 и 40б. Затруднен проезд и в районе домов №21а и 17б на улице Комиссара Габишева, а также у дома №24 на улице Кул Гали – в сторону улицы Сафиуллина.

Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.