В Казани ограничение движения по Аметьевской магистрали продлится до конца сентября
Дорожники Казани на 4 месяца продлили ограничение движения на Аметьевской магистрали. Участок дороги будет закрыт до 30 сентября, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Перекрыт участок от здания №2 до дома №16 корпус 1. Движение транспорта по этому участку закрыто в обоих направлениях.
Ограничение введено из-за строительства транспортной развязки, которая станет частью Вознесенского тракта.
В мэрии Казани посоветовали водителям объезжать указанный участок через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Жители комплекса «Садовое кольцо» смогут воспользоваться местным проездом вдоль Аметьевской магистрали.
Этот участок Аметьевской магистрали был перекрыт с 12 марта. Изначально власти города ввели ограничение только на два месяца.