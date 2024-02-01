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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ограничен проезд по ул.Братьев Касимовых и Мамадышскому тракту
В Казани на несколько часов ограничено движение по двум улицам. До 17.00 на них планируют завершить работы по уборке наледи, рассказал в своем телеграм-канале «Водоканал».
Частично перекроют ул.Братьев Касимовых — на участке от дома №62 до №70, а также движение по Мамадышскому тракту — от дома №10 до №1 по ул.Магистральной.
«Просим водителей учесть ограничение автомобильного движения при планировании своих поездок и выбрать альтернативные маршруты движения», — отмечается в сообщении.
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