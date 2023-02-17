В Казани ограничен проезд по ул.Большой Красной

До 26 февраля в Казани введено ограничение движения по ул.Большой Красной. Меры приняты на время устройства приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы электрокабеля. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

На это время частично перекроют проезд в районе дома №55 по ул. Большой Красной.