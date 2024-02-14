В Казани ограничат проезд рядом с детсадом по проезду Яраткан

С 21 февраля в Казани ограничат движение на участке проезда Яраткан. Мера принята на время строительства магистрального тепловода, сообщили в мэрии столицы РТ.

По 31 мая для движения будет недоступен участок вдоль здания №7, в котором расположен детсад №276.