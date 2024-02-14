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Общество 14 февраля 2024 15:24

В Казани ограничат проезд рядом с детсадом по проезду Яраткан

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С 21 февраля в Казани ограничат движение на участке проезда Яраткан. Мера принята на время строительства магистрального тепловода, сообщили в мэрии столицы РТ.

По 31 мая для движения будет недоступен участок вдоль здания №7, в котором расположен детсад №276.

#ограничение движения
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