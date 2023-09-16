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Руc Тат
Общество 16 сентября 2023 09:57

В Казани ограничат проезд по ул.Толстого

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В Казани ограничат проезд по ул.Толстого
Фото: © «Татар-информ»

В Казани вводится ограничение на проезд по ул.Толстого. Мера принята на время строительства блочно-модульной котельной, сообщили в мэрии столицы РТ.

Движение по двум участкам перекроют поэтапно. Сначала на одну ночь — с 23.00 16 сентября до 6 утра следующего дня — закроют участок рядом со зданием №41а. Затем с 18 сентября по 22 октября перекроют проезд рядом с домами №16 и 18.

#ограничение движения #котельная
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