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В Казани ограничат проезд по ул.Толстого
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Фото: © «Татар-информ»
В Казани вводится ограничение на проезд по ул.Толстого. Мера принята на время строительства блочно-модульной котельной, сообщили в мэрии столицы РТ.
Движение по двум участкам перекроют поэтапно. Сначала на одну ночь — с 23.00 16 сентября до 6 утра следующего дня — закроют участок рядом со зданием №41а. Затем с 18 сентября по 22 октября перекроют проезд рядом с домами №16 и 18.
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