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Транспорт
17 ноября 2022  18:54

В Казани ограничат проезд по ул. Нариманова для прокладки кабельной канализации

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С 25 ноября в Казани ограничат движение по ул.Нариманова. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома РТ.

Ограничение продлится до 23 января 2023 года и затронет участок рядом с домами №45, 47а, 59, 63, 65 и 70/1. В это время здесь будут проводиться работы по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства кабельной канализации между домами №45, 52, 62/1, 62, 70/1 по ул.Нариманова.

#ограничение движения #строительство канализации
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