В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» – «Зенит»

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В Казани 21 ноября введут ограничения на розничную продажу алкоголя в день футбольного матча Российской премьер-лиги между «Рубином» и петербургским «Зенитом». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет будет действовать в части Ново-Савиновского района. В обозначенную зону войдут участки проспекта Амирхана, улиц Сибгата Хакима, Чистопольской, Адоратского, Лаврентьева, Гаврилова и Троицкого Леса, а также территория у обводного моста третьей транспортной дамбы, включая магазин «Мегастрой».

Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Ограничение не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Контроль за соблюдением запрета возложен на Госалкогольинспекцию Татарстана и МВД по республике.