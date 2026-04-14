Общество 14 апреля 2026 17:44

В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» – ЦСКА, 25 апреля

Фото: скриншот документации

В Казани 25 апреля 2026 года будет введено ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением матча чемпионата России по футболу между командами «Рубин» (Казань) и ЦСКА (Москва). Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Розничная продажа алкоголя в этот день будет запрещена в границах ряда территорий города, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение сделано только для заведений общественного питания.

#ограничение продажи алкоголя #футбольный матч #чемпионат России по футболу #Казань
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

14 апреля 2026
Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

Минниханов в Каире посетил могилу татарского богослова Бигиева – ее искали десятилетиями

13 апреля 2026
