В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» – ЦСКА, 25 апреля

В Казани 25 апреля 2026 года будет введено ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в связи с проведением матча чемпионата России по футболу между командами «Рубин» (Казань) и ЦСКА (Москва). Соответствующее постановление Кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Розничная продажа алкоголя в этот день будет запрещена в границах ряда территорий города, а также в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключение сделано только для заведений общественного питания.