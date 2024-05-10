В Казани ограничат движения из-за марафона – начнут уже вечером 10 мая

В Казани пройдет Х марафон. В связи с этим на время ограничат движение транспорта по ряду местных улиц. Также в столице РТ перекроют зону парковок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 23:30 10 мая до 15:00 12 мая ограничат движение по улице Ташаяк (от Московской до Саид-Галеева и от дома №2 по Московской до Ташаяк, причем в два направления).

Также до 22:00 12 мая будет перекрыт паркинг Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной. На тот же срок перекроют участок улицы Ташаяк от Лево-Булачной до Московской (два направления).

В субботу, 11 мая, с 6:00 до 9:50 будут закрыты для проезда улицы Право-Булачная (от Пушкина до Ташаяк), Лево-Булачная (от Ташаяк до Татарстан) и Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Батурина, в два направления).

В ту же субботу до 12:45 будет ограничен проезд по улице Профсоюзной (от Чернышевского до Право-Булачной, одно направление), улица Батурина (от Большой Красной до Кремлевской набережной, два направления), а также участок от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия, два направления).

Еще до 9:50 11 мая для транспорта закроют проезжую часть по Кремлевской дамбе (от Сибгата Хакима до Ташаяк) и улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до Чистопольской), улице Пушкина (от Островского до Лево-Булачной), улице Татарстан (от Лево-Булачной до Московской), улице Марселя Салимжанова (от Пушкина до пересечения с Туфана Миннуллина). Причем везде перекроют два направления.

С 18:00 до 23:00 того же дня ограничат движение от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия, два направления), по улице Лево-Булачная (от Ташаяк до Тази Гиззата), улицу Право-Булачная (от Мусы Джалиля до Ташаяк), улицу Профсоюзная (от Чернышевского до Право-Булачной, одно направление), Кремлевскую набережную (от съезда с набережной по направлению к площади Тысячелетия).

Большую часть ограничений введут в воскресенье, 12 мая.

С 5:00 до 14:15 перекроют Кремлевскую набережную (от Саид-Галеева до Батурина, два направления), от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия, два направления), по улицам Батурина (от Б. Красной до Кремлевской набережной, два направления), Право-Булачную (от Пушкина до Ташаяк), Лево-Булачную (от Ташаяк до Татарстан), Кремлевскую дамбу (от Сибгата Хакима до Ташаяк, два направления), Профсоюзную (от Чернышевского до Право-Булачной, одно направление).

С 5:00 до 13:00 движение ограничат на улицах Декабристов (от Кремлевской дамбы до Чистопольской) и Сибгата Хакима (от Декабристов до Фатыха Амирхана). Ограничат оба направления.

С 5:45 до 11:15 закроют дорогу под мостом Миллениум (от Фатыха Амирхана до Сибгата Хакима с наличием выезда из ЖК «Современник») и по улице Сибгата Хакима (от Фатыха Амирхана до пересечения с Чистопольской (откроют лишь сквозной проезд со стороны улицы Алексея Козина и Нигматуллина) в два направления.

С 5:45 до 10:30 приостановят движение на Чистопольском кольце (полностью), от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (одно направление), по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (два направления).

С 6:15 до 11:00 12 мая нельзя будет проехать по улице Фатыха Амирхана (от Сибгата Хакима до моста Миллениум) и по мосту Миллениум (в направлении от Сибгата Хакима до Вишневского).

С 6:15 до 12:00 12 мая закроют движение от съезда с моста Миллениум до дома №17 по улице Подлужной (два направления), но будет открыт выезд из жилого сектора в сторону Толстого.

С 6:15 до 14:15 12 мая ограничат движение по улицам Пушкина (от Островского до Лево-Булачной, два направления), Татарстан (от Лево-Булачной до Московской, два направления и от Тукая до Московской, одно направление), Марселя Салимжанова (от Пушкина до Нурсултана Назарбаева, два направления), Артема Айдинова (от Марселя Салимжанова до переулка Щербаковского, два направления), Петербургской (от Артема Айдинова до Нурсултана Назарбаева, два направления), Ш. Марджани (от Татарстан до Ахтямова, два направления), С. Сафьян (от Ш. Марджани до Каюма Насыри, два направления), Каюма Насыри (от Сафьян до Татарстан).