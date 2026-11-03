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Общество 3 ноября 2026 18:46

В Казани ограничат движение у «Татнефть Арены» 24 и 25 декабря

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В Казани планируют временно ограничить движение и парковку транспорта на двух улицах в период подготовки и проведения Республиканской новогодней елки. Соответствующий проект постановления Исполнительного комитета города проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения могут ввести с 18:00 24 декабря до 16:00 25 декабря 2026 года.

Ограничения затронут улицу Абдуллы Бичурина на участке от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской, а также улицу Сибгата Хакима – от улицы Фатыха Амирхана до улицы Чистопольской.

#ограничение движения в казани #республиканская елка #татнефть арена
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