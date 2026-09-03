В Казани ограничат движение у «Ак Барс Арены» и в центре города

В Казани временно ограничат движение и парковку транспорта на объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и в центре города. Ограничения установлены постановлением Исполнительного комитета Казани и связаны с проведением 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ и 24-го заседания генеральных прокуроров государств – участников Шанхайской организации сотрудничества.

С 22:00 13 сентября до 23:59 18 сентября при необходимости перекроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Следующее ограничение будет действовать с 20:00 29 сентября до 23:59 1 октября при необходимости. В это время движение перекроют на улице Пушкина от Карла Маркса до Большой Красной и на улице Театральной на участке от Карла Маркса до Большой Красной – в обоих направлениях. Также ограничат движение и парковку на муниципальной парковке по улице Карла Маркса между Пушкина и Театральной.