В Казани ограничат движение транспорта с опасными грузами на время Kazan Digital Week

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на период проведения международного форума Kazan Digital Week введут ограничения для транспорта, перевозящего вещества высокой степени опасности. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Запрет будет действовать с 17 по 19 сентября и коснется как движения, так и стоянки таких транспортных средств.

Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума будут включать, в частности, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.