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Общество 11 февраля 2025 17:38

В Казани ограничат движение транспорта по ул.Батыршина на 3,5 месяца

В Казани движение транспорта по ул.Батыршина закроют сразу на нескольких участках. Причиной тому послужили работы по реконструкции магистрального тепловода, сообщили в городской мэрии.

Уточняется, что проезжая часть будет перекрыта с 15 февраля по 31 мая на следующих участках:

- от здания №18/20 до дома №28а (частичное перекрытие);

- от здания №28а до пересечения с ул.Чкалова (частичное перекрытие проезжей части и полное закрытие зеленой зоны разделительной полосы);

на развороте возле здания №18/20 (полное закрытие).

#перекрытие дорог #ограничение движения #Казань
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