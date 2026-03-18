Общество 18 марта 2026 15:45

В Казани ограничат движение транспорта на время проведения мартовских праздников

В Казани введут временные ограничения движения транспорта на улицах Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и на проспекте Альберта Камалеева. Это связано с проведением фестиваля «Рамазан Фест» и празднованием Навруза, сообщили в пресс-центре мэрии столицы Татарстана.

С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта движение ограничат на улице Шигабутдина Марджани – от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима, а также на улице Каюма Насыри – от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана.

С 18:00 20 марта до 23:59 21 марта ограничения на движение и парковку введут на проспекте Альберта Камалеева – по автомобильной дороге до дома №27р, а также на парковке у Международного конноспортивного комплекса «Казань».

#ограничение движения транспорта #Казань #навруз
