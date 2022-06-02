В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительства метро

Главинвестстрой Татарстана получил от мэрии Казани разрешение частично перекрыть дорогу на улице Фучика в июне. Ограничение движения связано со строительством второй линии метро.

Согласно распоряжению замруководителя Исполкома столицы РТ, первый этап ограничения движения проходил с 20 по 31 мая.

С 1 по 14 июня на улице Фучика будет перекрыта середина проезжей части в районе дома 106а (в направлении движения от ул.Минская в сторону ул.Ломжинская).

С 15 по 28 июня будет частично ограничено движение в районе дома 106а (в направлении движения от ул. Ломжинская в сторону ул. Минская).

Кроме того, с 3 по 16 июня будет закрыт участок возле домов №145а и 149. Для движения частично перекроют проезжую часть, полностью — местный проезд и тротуар.