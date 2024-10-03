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Общество 3 октября 2024 10:37

В Казани ограничат движение по улице Айдинова

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В Казани введут ограничение движения по ул. А.Айдинова. Причиной перекрытия послужила установка ограждения строительной площадки. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Уточняется, что с 8 по 10 октября будет полностью перекрыт тротуар, а также частично ограничено движение по проезжей части около сквера с фонтаном, расположенного на ул. А.Айдинова.

#ограничение движения #Транспорт #перекрытие дорог #Казань
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