В Казани ограничат движение по улице Айдинова

В Казани введут ограничение движения по ул. А.Айдинова. Причиной перекрытия послужила установка ограждения строительной площадки. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Уточняется, что с 8 по 10 октября будет полностью перекрыт тротуар, а также частично ограничено движение по проезжей части около сквера с фонтаном, расположенного на ул. А.Айдинова.