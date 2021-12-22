В Казани ограничено движение по улицам Ново-Песочная и Суконная

В Казани вводится ограничение движения по улицам Ново-Песочная и Суконная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина ограничения — проведение работ по выносу водопровода. Оно будет действовать в период с 22 декабря по 31 января.

На это время будет перекрыт участок дороги возле дома №40 по улице Ново-Песочная, а также напротив здания №6. Помимо этого будет закрыт участок на пересечении с улицей Суконная и отрезок улицы Суконная на перекрестке с улицей Ново-Песочная.