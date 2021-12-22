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Транспорт
22 декабря 2021  05:40

В Казани ограничено движение по улицам Ново-Песочная и Суконная

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В Казани вводится ограничение движения по улицам Ново-Песочная и Суконная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина ограничения — проведение работ по выносу водопровода. Оно будет действовать в период с 22 декабря по 31 января. 

На это время будет перекрыт участок дороги возле дома №40 по улице Ново-Песочная, а также напротив здания №6. Помимо этого будет закрыт участок на пересечении с улицей Суконная и отрезок улицы Суконная на перекрестке с улицей Ново-Песочная.

#ограничение движения
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