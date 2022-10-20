В Казани ограничат движение по улицам Абсалямова, Меридианная и Чистопольская

В Казани на трех улицах будет временно ограничено движение автотранспорта. Временные неудобства связаны с реконструкцией третьего северного коллектора, передает пресс-служба мэрии Казани.

22 октября с 00:00 до 6:00 будет недоступна для автомобилистов проезжая часть на перекрестке улиц Меридианной и Чистопольской.

В этот же промежуток времени 1 ноября будет закрыт для движения местный проезд по Чистопольской, вблизи дома №20, 2 ноября — проезжая часть на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольской, а 4 ноября – местный проезд по Чистопольской, около дома №14.