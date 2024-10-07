В Казани ограничат движение по ул.Большой Красной

В Казани введут ограничение движения по ул.Большой Красной. Причиной тому послужили работы по обустройству сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, с 10 по 13 октября частично перекроют проезжую часть и тротуар у здания №49. На участке неподалеку от дома №50 ограничение будет действовать с 13 по 15 октября.