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В Казани ограничат движение по ул.Большой Красной
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В Казани введут ограничение движения по ул.Большой Красной. Причиной тому послужили работы по обустройству сетей водоснабжения и водоотведения.
Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, с 10 по 13 октября частично перекроют проезжую часть и тротуар у здания №49. На участке неподалеку от дома №50 ограничение будет действовать с 13 по 15 октября.
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