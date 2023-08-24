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Общество 24 августа 2023 12:43

В Казани ограничат движение по ул. Тукая из-за ремонта усадьбы XIX века

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С 28 августа в Казани перекроют участок улицы Габдуллы Тукая. Мера принята на время ремонта усадьбы Шакир-солдата — объекта культурного наследия XIX века. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение будет действовать рядом с домом №16 и продлится до 31 октября текущего года.

Усадьба Шакир-солдата — это двухэтажное здание в стиле марокканско-андалусийской архитектуры. Получило название по имени заказчика строительства — военного Шакирзяна Шамсутдинова.

#ограничение движения #объект культурного наследия
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