В Казани ограничат движение по ряду улиц

В Казани перекроют проезжую часть на нескольких улицах. Причиной тому послужили подготовка и проведение новогодних праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что с 19 декабря по 14 января ограничат движение транспорта на ул.Кремлевской, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого мая.

При возникновении необходимости могут также перекрыть улицы С.Хакима (от пересечения ул.Декабристов до перекрестка с ул.Абсалямова), Бондаренко (от здания №3 по ул.С.Хакима до примыкания к ул.С.Хакима), З.Султана (от улицы Ш.Марджани до улицы К.Насыри), Ш.Марджани (от улицы Татарстан до улицы Ф.Карима).