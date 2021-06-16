В Казани ограничат движение по улицам Карла Маркса и Магистральная

В Казани частично закроют для движения улицу Карла Маркса и полностью — улицу Магистральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Движение по улице Карла Маркса окажется ограничено из-за проводимых там работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — Дома Чекмарева.

Временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов будет действовать с 17 июня по 31 июля возле домов №15 по улице Карла Маркса и №5 по улице Япеева.

Улица Магистральная в свою очередь окажется полностью перекрыта с 17 июня по 6 июля на участке от улицы Тыныч до Мамадышского тракта в связи с дорожными работами и переносом опорных столбов электросети.