Общество 15 декабря 2025 10:22

В Казани ограничат движение на улицах Чапаева и Годовикова

Фото: © «Татар-информ»

В связи с проведением коммунальных работ в Казани вводятся временные ограничения движения на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

На улице Чапаева с 15 декабря 2025 года по 30 января 2026 года будет частично закрыт тротуар в районе домов №6к1 и №5. Мера связана с проведением строительных работ на газопроводе.

На улице Годовикова, а также в районе дома №12 на улице Молодежной с 17 по 24 декабря будет полностью перекрыта проезжая часть. Ограничение вводится для строительства теплопровода.

#ограничение движения #комитет по транспорту Казани #автомобиль
