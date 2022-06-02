В Казани ограничат движение на улицах Адоратского и Чуйкова

В июне коммунальщики Казани ограничат движение по улицам Адоратского и Чуйкова. Это связано со строительством кабельной канализации, уточняют в пресс-службе мэрии татарстанской столицы.

Со 2 по 18 июня движение будет ограничено возле домов №№27, 38а, 38б по ул.Адоратского и дома №56 по ул.Чуйкова.

движение будет ограничено возле домов №№27, 38а, 38б по ул.Адоратского и дома №56 по ул.Чуйкова. С 19 по 24 июня будет частично перекрыта дорога на перекрестке улиц Адоратского и Чуйкова, возле дома №69/1 по ул.Чуйкова.

будет частично перекрыта дорога на перекрестке улиц Адоратского и Чуйкова, возле дома №69/1 по ул.Чуйкова. С 25 по 29 июня движение будет ограничено у домов №№73 и 75 по ул.Чуйкова.

Ранее сообщалось, что ограничение движения по Аметьевской магистрали продлится до конца сентября.