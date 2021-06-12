В Казани ограничат движение на трех участках улицы Большая Красная

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Большая Красная — здесь будут проходить работы по укладке асфальтобетонного покрытия, сообщает мэрия столицы РТ.

Закрытие дороги будет осуществляться в три этапа. С 23.30 сегодняшнего дня и до 20.00 завтрашнего перекроют участок от Театральной до улицы Батурина, с 20.00 13 июня и на сутки — участок от Жуковского до Театральной, а с 20.00 14 июня и до 6.00 следующего дня — участок от Толстого до улицы Жуковского.

Ранее сообщалось, что из-за перекладки тепловых сетей для жилого дома до 5 июля будет частично недоступна для движения улица Бирюзовая.