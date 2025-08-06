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Общество 6 августа 2025 10:36

В Казани ограничат движение на нескольких улицах во время соревнований по легкой атлетике

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В Казани ограничат движение на нескольких улицах во время соревнований по легкой атлетике

В Казани ограничат движение, парковку и стоянку транспортных средств во время проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Ночная Казань».

Ограничения будут введены с 22:00 6 августа до 08:00 10 августа на парковке Центрального стадиона, со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.

Кроме того, с 21:00 9 августа до 02:00 10 августа будут действовать ограничения:

  • на Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина;
  • на улице Батурина, от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной;
  • на автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);
  • на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима;
  • на улице Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.

Автоинспекторы напоминают жителям города, что необходимо быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

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