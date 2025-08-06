В Казани ограничат движение на нескольких улицах во время соревнований по легкой атлетике
В Казани ограничат движение, парковку и стоянку транспортных средств во время проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Ночная Казань».
Ограничения будут введены с 22:00 6 августа до 08:00 10 августа на парковке Центрального стадиона, со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной.
Кроме того, с 21:00 9 августа до 02:00 10 августа будут действовать ограничения:
- на Кремлевской набережной, от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина;
- на улице Батурина, от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной;
- на автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);
- на Кремлевской дамбе, от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима;
- на улице Декабристов, от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.
Автоинспекторы напоминают жителям города, что необходимо быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров.